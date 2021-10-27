Ataman: 'Kontrollü oyun ve ribaunlar çok önemli'

Turkish Airlines Euroleague altıncı hafta maçında 27 Ekim 2021, Çarşamba günü Yunanistan'ın Panathinaikos Opap takımı ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili görüşlerini aktardı.



Ergin Ataman'ın görüşleri şu şekilde:



"Panathinaikos Opap'ta Nemanja Nedovic ve Ioannis Papapetrou çok etkili. Pota altında da Georgios Papagiannis'i durdurmamız gerekiyor. Kontrollü oyun ve ribaunt hakimiyeti bizim için çok önemli..."













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