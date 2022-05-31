Ataman: 'Henüz bir şey bitmedi'

Ergin Ataman ING Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final üçüncü maçında Galatasaray' Nef'i 71-64 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Ataman galibiyeti getiren unsurları sıraladığı açıklamasında, "Öncelikle çok güzel bir maç oldu. Tam bir playoff yarı final maçına yakışan sertlikte, mücadele kısmı yüksek bir maç oldu. Hücumda her iki taraf da çok fazla şut kaçırdı ama tabii ki atmosfer çok ağır bir atmosferdi. Burada her iki takımı da kutluyorum. Biz tecrübemizle, özellikle Micic'in tecrübesiyle Göksenin'in savunmasından kurtulmasıyla maçı kopardık." diye konuştu.



"TÜRK BASKETBOLUNUN LOKOMOTİFLERİNDEN"



Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray taraftarının salonu doldurmasının öneminin büyük olduğunu belirten Ataman, "Dunston çok iyi iş yaptı bu akşam. Larkin şut sokamadı ama 10 asist yaptı. İşin teknik tarafı bu. Bunun dışında ben Galatasaray Nef taraftarını da kutluyorum. Galatasaray Nef yönetimini de kutluyorum. Uzun yıllar sonra bir 'deja-vu' yaşadım. Galatasaray Nef'ı basketbolda böyle bir atmosferin önünde görmek, 15.000 kişilik Sinan Erdem Spor Salonu'nda böyle bir atmosferin yaratılmış olması bana göre çok önemli. Türk basketbolunun lokomotifi olan kulüplerden bir tanesi." sözlerini kullandı.



"GALATASARAY ÇOK İYİ TAKIM"



Galatasaray'ın basketbol yapılanmasının başrolleri Erden Timur ve Koç Andreas Pistiolis'i tebrik eden deneyimli hoca, "Taraftar da bazı ufak tefek şeyler dışında gayet iyiydi, bunlar normal şeyler. Çok güzel bir playoff maçı oldu ve bu maça renk katan da Galatasaray Nef taraftarı oldu. Galatasaray Nef çok iyi bir takım, çok zor kazanıyoruz ve daha iyi hücum etmemiz lazım. Bir sonraki maçta yine mutlaka aynı atmosfer olacaktır." diye konuştu.



"HENÜZ BİTMEDİ"



Finale çıkmak için henüz bir şeyin bitmediğini söyleyen Ataman'ın son sözleri şu şekilde oldu: "Henüz hiçbir şey bitmedi, sadece 2-1 öne geçtik. Onlar bizi kendi sahamızda yenmişti. Biz de onları kendi sahalarında yenip hem avantajı aldık, hem de olası eşitlikte saha avantajını aldık. Tabii ki takımım yoruldu, az oyuncuyla oynadık bugün ama Galatasaray Nef için de aynı şey geçerli. Bakalım, perşembe günü burada yine hep birlikte buluşacağız."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ