Ataman'dan Jasikevicius'a flaş sözler!

THY EuroLeague'de sahasında Barcelona'yı mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Ataman, "Buradaki mücadelemiz ve sahaya yansıttığımız mentalitemiz, kazanmayı hak ettik. Harika oynadık. İyi savunma yaptık. İyi şutlar bulduk, iyi şutları tercih ettik." dedi.



Deneyimli koç ayrıca, "Galibiyet bizim için önemliydi. Burada bir öz güven yakalamamızı sağladı. Monaco maçında hakem kararıyla kaybettik. Valencia'ya, Bayern Münih'e kaybettik. Galibiyete ihtiyacımız vardı" diye konuştu.



Ataman son olarak, "Barcelona da savaştı. Sertaç bize karşı yine çok iyi oynadı. Umarım yaz döneminde de böyle oynar milli takımda. Atmosfer için teşekkür ederim. İyi bir akşamdı bizim için." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISINDA FLAŞ SÖZLER!



Öte yandan Ergin Ataman, basın toplantısında ise Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius için flaş sözler kullandı. Ataman, "Biliyorsunuz, geçenlerde Saras beyanatında "Ergin Ataman'a telefon edeceğim, Larkin'in durumunu sormak için" diye bir espri yapmıştı. Aramadı dün akşam ama ben bu akşam kendisinden özür telefonu bekliyorum. Çünkü maçtan sonra kendisiyle tokalaştıktan sonra, yardımcı antrenörlerimin üzerine yürüyüp, "Antrenmanlarımızı çok iyi kameraya çekmişssiniz" diye çok ağır ithamda bulunmuş. Bu çok ağır bir itham. Saras benim çok iyi arkadaşım. Ben Saras'ı bunu ispatlamaya davet ediyorum. Biz burada 4-5 yıllık dönemimiz boyunca bir tek gün dahi böyle bir şeye tenezzül etmedik, etmeyiz. Saras ararsa, şunu söyleyeceğim, "Saras bunu ispat et, ben bugün istifa edeceğim ama ispat edemiyorsan o zaman benim yardımcı antrenörlerimin üzerine yürüdüğün için ya özür dileyeceksin, ya da istifa edeceksin EuroLeague Antrenörler Birliği'nden" Bu çok ağır bir itham. Hiç yakıştıramadım kendisine." şeklinde konuştu.





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