Ataman: 'Birileri yine engellemezse şampiyonuz'

Anadolu Efes baş antrenörü Ergin Ataman, Barcelona'yı mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.



Karşılaşmanın son bölümünde Barcelona'nın imkansız şutlar soktuğunu belirten Ataman, Euroleague'de tarih yazmak istediklerini ve 'birileri engellemezse geçen sezon yarıda bıraktığımız işi tamamlayacağız' diyerek şampiyonluk hedefini yineledi.



Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:



"Son bölüm o kadar zor değildi. Maç boyunca üstün oynadık. Biz güç gösterisi yaptık. İnsanlar, Anadolu Efes için sezon bitti diye düşündüler ama biz de bitmediğimizi gösterdik. Sonuna kadar gideceğimizi gösterdik. Sakatlık ve Kovid problemlerimiz oldu. Son maçlarımıza odaklandık. Geçen sezon yazmaya başladığımız tarihi, bu sezon tamamlayacağız. Geçen sezon birileri bizi durdurdu, eğer birileri bizi durdurmazsa; geçen sezon başladığımız tarih yazma işini bu sezon bitireceğiz.



