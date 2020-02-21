Ataman: 'Bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın kazanmasını isterim'

"BERABERLİK İŞİNE GELİR"

Galatasaray kulüp üyesi Ergin Ataman, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü ve Galatasaray Kulübü Üyesi Ergin Ataman, sarı-kırmızılı ekibin derbiden galibiyetle ayrılmasını istediğini kaydetti.Galatasaray'ın son 6 lig maçını kazandığını hatırlatan Ataman, "Galatasaray büyük bir çıkış gösterdi ve bana göre şampiyonluğun en büyük adayı oldu. Fenerbahçe derbisi Galatasaray açısından zor bir maç olacak ama avantajlı gidiyor. Son yıllarda Galatasaray'ın o statta galibiyeti yok." değerlendirmesinde bulundu.