Ataman: "Bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın kazanmasını isterim"

Galatasaray kulüp üyesi Ergin Ataman, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ataman: 'Bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın kazanmasını isterim'
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21 Şubat 2020 12:44
Galatasaray kulüp üyesi Ergin Ataman, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü ve Galatasaray Kulübü Üyesi Ergin Ataman, sarı-kırmızılı ekibin derbiden galibiyetle ayrılmasını istediğini kaydetti.

"BERABERLİK İŞİNE GELİR"

Galatasaray'ın son 6 lig maçını kazandığını hatırlatan Ataman, "Galatasaray büyük bir çıkış gösterdi ve bana göre şampiyonluğun en büyük adayı oldu. Fenerbahçe derbisi Galatasaray açısından zor bir maç olacak ama avantajlı gidiyor. Son yıllarda Galatasaray'ın o statta galibiyeti yok. Beraberlik de puan farkını korumak adına Galatasaray'ın işine gelir. Yukarıyla da çok az fark var. Şampiyonluk yarışı açışından çok önemli bir maç olacak. Bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın kazanmasını isterim." değerlendirmesinde bulundu.

 

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