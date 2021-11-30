Ataman: 'Barcelona maçı öncesi iyi oldu!'

ING Basketbol Süper Ligi 10. hafta mücadelesinde konuk olduğu Aliağa Petkim Spor deplasmanından 92-82'lik galibiyetle dönen Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma sonrasında görüşlerini şöyle açıkladı:



"Maçın ilk yarısı oldukça düşük tempoda geçti. Bu, bizim maç konsantrasyonumuzu da etkiledi. İkinci yarıda Aliağa Petkim Spor takımı iyi oynadı, özellikle hücumda çok isabet buldular ve daha tempolu oynadılar. Biz de karşılık vermeye çalıştık. İkinci yarıda çok sayı yedik ama dediğim gibi maçın düşük tempoda başlaması maç konsantrasyonumuzu etkiledi. İyi bir hazırlık oldu bizim için, belki ikinci yarı bizim için iyi geçmedi ama Cuma günü oynayacağımız Barcelona maçı öncesi bizim için ikinci yarının sert geçmesi daha iyi oldu."









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