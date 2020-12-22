Ataman: "Anadolu Efes basketbolunu oynadık ve kazandık"

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Barcelona maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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Ataman: 'Anadolu Efes basketbolunu oynadık ve kazandık'
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22 Aralık 2020 23:44
Barcelona'yı 86-79 mağlup eden Anadolu Efes'in antrenörü Ergin Ataman, maçın ardından konuştu.

Ataman basın toplantısında son çeyrekte yorgunluk belirtileri gösterseler de kazanmayı bildiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam maça çok iyi başlamadık, çok sayı yedik ve boş atışları kaçırdık. Özellikle Shane Larkin'in oyuna girmesiyle ikinci ve üçüncü çeyrekte harika bir basketbol oynadık. Bu akşam 19 asist yaptık, bu sayede de pick'n roll üzerinden sayılar bulduk. Son çeyrekte biraz yorgunluk belirtileri gördük, biraz da stres yaptık. Euroleague'deki sıralamamızdan da kaynaklanan bir stresti bu. Maçın sonuna doğru basit hatalar yaptık, kullanabileceğimiz basit atışları kullanmadık ve Barcelona maça geri döndü. Son iki üç dakikada maçı iyi kontrol ettik. Bence son iki yıldır oynadığımız Anadolu Efes basketbolunu oynadık ve maçı kazandık."



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