UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Atalanta, Sarajevo'yu konuk etti.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Toloi ile öne geçen Atalanta, 45. dakikada Gianluca Mancini ile bir gol daha buldu ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.
Sarajevo, 67. dakikada Haris Handzic ve 72. dakikada Aladin Sisic ile bulduğu gollerle skora denge getirmeyi başardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atalanta ile Sarajevo 2-2 berabere kaldı. Rövanş mücadelesi 2 Ağustos'ta Bosna Hersek'te oynanacak.
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Karşılaşmanın 11. dakikasında Toloi ile öne geçen Atalanta, 45. dakikada Gianluca Mancini ile bir gol daha buldu ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.
Sarajevo, 67. dakikada Haris Handzic ve 72. dakikada Aladin Sisic ile bulduğu gollerle skora denge getirmeyi başardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atalanta ile Sarajevo 2-2 berabere kaldı. Rövanş mücadelesi 2 Ağustos'ta Bosna Hersek'te oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın