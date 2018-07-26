UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçındakonuk etti.Karşılaşmanın 11. dakikasında Toloi ile öne geçen Atalanta, 45. dakikada Gianluca Mancini ile bir gol daha buldu ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.Sarajevo, 67. dakikada Haris Handzic ve 72. dakikada Aladin Sisic ile bulduğu gollerle skora denge getirmeyi başardı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atalanta ile Sarajevo 2-2 berabere kaldı. Rövanş mücadelesi 2 Ağustos'ta Bosna Hersek'te oynanacak.