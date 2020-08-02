Atalanta'nın yıldızı Ilicic depresyonda!

Atalanta'nın bu sezonki başarısının en büyük pay sahiplerinden Slovenyalı yıldız Josip Ilicic'in Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı sahada olmayacağı kesinleşti.



Bir süredir sakatlığı olmamasına rağmen takımla idmanlara çıkmayan Josip Ilicic'in PSG karşısında da takımıyla olamayacağı belirtildi. Sebebi ise İtalyan basınına göre oldukça dramatik...



İddialara göre Josip Ilicic'in ülkesi Slovenya'ya eşine sürpriz yapmak için gittiği ancak aldatıldığını öğrenerek adeta depresyona girdiği yazıldı. Oyuncunun duygusal olarak oldukça hassas bir yapısı olduğunu belirten İtalyan basını, oyuncunun 32 yaşında emekli olmaya kadar gidebilecek bir depresyona girdiğini da sayfalarına taşımaya devam ediyor.



Atalanta formasıyla özellikle bu sezon harikalar yaratan ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek kfinale kalan takımının adeta mimarı olan Josip Ilicic bu sezon Serie A'da 26 maçta 15 gol 5 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maç 5 gollük performans göstermişti.



