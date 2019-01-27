Atalanta'dan Roma karşısında müthiş geri dönüş!

Serie A'nın 21. haftasında Atalanta, sahasında Roma'yı konuk etti. Roma, 40 dakikada skoru 3-0 yaptı ama Atalanta'nın harika geri dönüşü ile maç 3-3 sona erdi.Roma'nın golleri 3 ve 33. dakikalarda Edin Dzeko, 40. dakikada El Shaarawy atarken Atalanta'nın gollerini 45. dakikada Castagne, 59. dakikada Toloi ve 71. dakikada Zapata attı.Mücadelede Milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle Roma'da kadroya girmedi.Bu sonucun ardından Roma, 34 puanla 5. sırada yer alırken Atalanta, 32 puanla 7. sırada kaldı.