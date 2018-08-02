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Atalanta'dan gol şov! 8-0 ile tur geldi

Atalanta, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Sarajevo'yu 8-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Kaynak: Sporx.com
Atalanta'dan gol şov! 8-0 ile tur geldi
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02 Ağustos 2018 23:08
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Atalanta, deplasmanda Sarajevo ile karşı karşıya geldi. 2-2 biten ilk maçın rövanşında Atalanta, Sarajevo'yu 8-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından İtalyan temsilcisi Avrupa Ligi'nde adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Atalanta'ya karşısı karşısında galibiyeti getiren golleri 5. dakikada ve 39. dakikada Palomino, 15. dakikada ve 28. dakikada Gomez, 18. dakikada Masiello, 51, 70 ve 87'de Barrow kaydetti.

İtalya'da oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti.

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