Atalanta, Zaniolo'da geri sayıma geçti!

Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'yı seçtiği ve transferin kısa süre içinde gerçekleşeceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Atalanta, Zaniolo'da geri sayıma geçti!
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02 Temmuz 2024 20:21
Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oluyor.

Di Marzio'da yer alan habere göre; Fiorentina'nın da ilgilendiği Nicolo Zaniolo, Atalanta'yı seçti.

TRANSFER BİTMEK ÜZERE

Habere göre; İtalyan oyuncunun, satın alma opsiyonuyla birlikte Atalanta'ya transfer olmaya yakın olduğu kaydedildi.

FARK 1 MİLYON EURO'YA İNDİ

Yapılan görüşmelerde iki kulüp arasındaki farkın 1 milyon euro'ya kadar indiği ifade edildi.

Zaniolo için opsiyon maddesinin 16-17 milyon euro olmasının beklendiği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren başarılı oyuncu, 40 maçta 3 gol kaydetti.

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