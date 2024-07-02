Atalanta, Zaniolo'da geri sayıma geçti!

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oluyor.



Di Marzio'da yer alan habere göre; Fiorentina'nın da ilgilendiği Nicolo Zaniolo, Atalanta'yı seçti.



TRANSFER BİTMEK ÜZERE



Habere göre; İtalyan oyuncunun, satın alma opsiyonuyla birlikte Atalanta'ya transfer olmaya yakın olduğu kaydedildi.



FARK 1 MİLYON EURO'YA İNDİ



Yapılan görüşmelerde iki kulüp arasındaki farkın 1 milyon euro'ya kadar indiği ifade edildi.



Zaniolo için opsiyon maddesinin 16-17 milyon euro olmasının beklendiği aktarıldı.



Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren başarılı oyuncu, 40 maçta 3 gol kaydetti.





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