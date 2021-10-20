Atalanta'ya İngiltere'de şok: Gece yarısı 5 kez yangın alarmı

Şampiyonlar Liginde 20 Ekim Çarşamba günü Manchester United ile Atalanta kozlarını paylaşacak.



Maçtan bir gün önce gece saatlerinde Atalantalı futbolcular Manchester'da kaldıkları otelde tam 5 kez yangın alarmıyla uyandırıldılar.



Otellerindeki yangın alarmı nedeniyle uyuyamayan Atalantalı futbolcular için şanssız bir geceydi. Sky Sport Italia, alarmın beş kez çaldığını ve Atalanta oyuncularının düzenli uyumasını imkansız hale getirdiğini bildirdi.



Yangın alarmının yerel saatle 04:51, 05:00, 05:36, 06:11, 06:31 ve 07:13 çaldığı da belirtildi.



Atalanta'da on numara mevkiinde oynayan Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi'nin eşi Roksana Malinovskyi kabus gibi geçen geceyi sosyal medyada hikaye paylaşarak dile getirdi. Sözlerine, 'Takım geldiğinden beri tam beş kez alarm çaldı' diyerek başlayan Roksana, "Ses çok güçlüydü. Bu sadece bir kaza mı, sanmıyorum. Yerel halktan gelen böylesine sıcak bir karşılama korkunç. Umarım taraftarlarımız bizi destekler ve belki de aynı şey birdenbire İtalya'da bir otelde olur." diye ekledi.



Manchester United gelecek ay Bergamo'ya gidecek ve 2 Kasım'da Gewiss Stadyumu'nda ters fikstürde Atalanta ile karşılaşacak.







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