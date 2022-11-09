Atalanta'ya deplasmanda şok yenilgi

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Atalanta, Lecce deplasmanına konuk oldu.



Via del Mare'de oynanan maçı Lecce 2-1 kazanarak üç puanı aldı ve haftanın sürpriz skoruna imza attı.



Maçın 27. dakikasında Baschirotto ve 29. dakikasında Di Francesco'nun golleriyle Lecce bir anda iki farklı öne geçti. 40. dakikada Duvan Zapata farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.



İkinci yarıda Atalanta bir ara topla oynama oranını yüzde 70'e çıkararak yoğun baskı uygulasa da rakip kalede etkili olamadı ve mücadeleyi Lecce 2-1 kazandı.



Atalanta'da Merih Demiral, Lecce'de Mert Çetin karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla Atalanta zirve takibinde ağır yara alırken 27 puanda kaldı. Lecce ise bu galibiyetle 9 puanda kaldı.





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