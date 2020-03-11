Atalanta Valencia'yı toplamda 8 golle eledi!

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Atalanta, Valencia'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Atalanta Valencia'yı toplamda 8 golle eledi!
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11 Mart 2020 00:53
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında İspanyol temsilcisi Valencia ile İtalyan ekibi Atalanta 4-1'in rövanşında karşı karşıya geldi.

İlk maçını Atalanta'nın 4-1 kazandığı ve ikinci maçı Mestalla Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atalanta 4-3 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Mücadeleye damga vuran isim Atalanta'nın Sloven oyuncusu Josip Ilicic oldu. Ilicic, 3 ve 43. dakikalarda penaltıdan olmak üzere 71 ve 82. dakikalarda toplam 4 gol atarak takımının turu geçmesinde büyük rol oynadı. Valencia'nın 21 ve 51'de Gameiro, 67. dakikada Ferran Torres ile bulduğu goller ise teselliden öteye gidemedi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 20 Mart'ta gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belirlenecek.

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