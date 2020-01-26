Atalanta Torino'yu 7 bitirdi!

Serie A'nın 21. haftasında ilk 4 hedefini sürdüren Atalanta, Torino deplasmanına konuk oldu.Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Atalanta 7-0 kazanarak sansasyonel bir sonuçla 3 puanı alan taraf oldu.Maçta Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 17, 53, 54. dakikalarda Josip Ilicic, 29. dakikada Gosens, 45+1'de penaltıdan Zapata, 86'da penaltıdan olmak üzere 88'de attığı 2 golle Luis Muriel oldu. Maçta Torino'dan Izzo 76'da, Lukic ise 89'da kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından Atalanta 38 puana yükseldi ve 4. Roma'yı takibini sürdürdü. Torino ise 27 puanda kaldı.Serie A'da bugün oynanan diğer maçlar ve alınan sonuçlar ise şöyle:SPAL 1-3 BolognaFiorentina 0-0 Genoa