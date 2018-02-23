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Atalanta sonunu getiremedi, Dortmund turladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçı 3-2 kazanan Borussia Dortmund, deplasmanda Atalanta ile 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu.

Kaynak: Sporx.com
Atalanta sonunu getiremedi, Dortmund turladı!
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23 Şubat 2018 00:56
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Atalanta ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

İlk maçı 3-2 kaybeden Atalanta, 11. dakikada Rafael Toloi'nin golüyle öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Atalanta, 83. dakikada Marcel Schmelzer'in golüne engel olamadı ve tur için son dakikalarda gol aradı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atalanta ile 1-1 berabere kalan Borussia Dortmund tur atlayan taraf oldu.



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