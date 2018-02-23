UEFA Avrupa Ligi son 32 turundailekarşı karşıya geldi.İlk maçı 3-2 kaybeden Atalanta, 11. dakikada Rafael Toloi'nin golüyle öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Atalanta, 83. dakikada Marcel Schmelzer'in golüne engel olamadı ve tur için son dakikalarda gol aradı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atalanta ile 1-1 berabere kalan Borussia Dortmund tur atlayan taraf oldu.