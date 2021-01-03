Atalanta, Sassuolo'ya karşı bir şeyler denedi: 5-1!

İtalya Ligi Serie A'da 15. hafta karşılaşmasında Atalanta, Sassuolo'yu konuk etti.



Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadele, Atalanta'nın 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. ve 49. dakikalarda Duvan Zapata, 45. dakikada Pessina, 57. dakikada Gosens ve 68. dakikada Luis Muriel attı. Sassuolo'nun tek sayısını ise 75. dakikada Vlad Chiriches kaydetti.



Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Atalanta, 25 puanla 6. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Sassuolo ise 26 puanla 5. sırada yer buldu.



Atalanta, gelecek hafta Parma'yı konuk edecek. Sassuolo ise Genoa'yı ağırlayacak.



