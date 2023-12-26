Atalanta'nın iki yıldızına dünya devleri talip

Serie A ekiplerinden Atalanta'da performanslarıyla göz dolduran oyunculara Avrupa devlerinden ilgiler artıyor.



Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Atalanta'da forma giyen oyuncular Giorgio Scalvini ve Teun Koopmeiners için hareketlilik başladı.



MANCHESTER UNİTED VE REAL TAKİPTE



Haberde, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'in transfer etmek istediği gözde ismi Scalvini için son olarak Manchester United ve Real Madrid'in de devrede olduğu belirtildi. Bu sezon Atalanta ile 20 maça çıkan 20 yaşındaki genç stoper, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



KOOPMEINERS'E İTALYA'DAN İLGİ



Öte yandan bir diğer yıldız oyuncu Teun Koopmeiners için de talipler çoğaldı. 25 yaşındaki ön liberoya Juventus'un ardından Napoli'nin de devreye girdiği aktarıldı. Atalanta'da 21 karşılaşmaya çıkan Koopmeiners, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



ATALANTA SATMAYA SICAK DEĞİL



Son olarak, Serie A'da Avrupa yarışını sürdüren Atalanta'nın herhangi bir sansasyonel teklif gelmediği sürece bu iki oyuncuyu yaz ayına kadar satmayı düşünmediği ifade edildi.





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