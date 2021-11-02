Atalanta - Manchester United maçı canlı olarak Tuttur'da

ATALANTA - MANCHESTER UNITED MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Atalanta ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Karşılaşmada Atalanta'nın galibiyetine 2,60'lık oran verilirken Manchester United'ın galibiyetine ise 1,86'lık oran belirlendi. Beraberlik oranı 3,25 olurken 2,5 ALT oranı 2,21 ve 2,5 ÜST ise 1,33 olarak belirlendi.Zorlu mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,33 olarak belirlenirken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,24 olarak bültende yer aldı.Zorlu mücadelede ilk golü Atalanta'nın kazanmasına 1,80'lik oran verildi. İlk golü Manchester United'ın atmasına 1,58'lik oran açıklanırken Gol olmaz oranı ise 17,00 ile bültende yer aldı.