Atalanta - Manchester United maçı canlı olarak Tuttur'da

Atalanta ile Manchester United Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

, Fotoğraf; EPA
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Atalanta - Manchester United maçı canlı olarak Tuttur'da
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02 Kasım 2021 09:54
Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Atalanta ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Atalanta'nın galibiyetine 2,60'lık oran verilirken Manchester United'ın galibiyetine ise 1,86'lık oran belirlendi. Beraberlik oranı 3,25 olurken 2,5 ALT oranı 2,21 ve 2,5 ÜST ise 1,33 olarak belirlendi.

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KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Zorlu mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,33 olarak belirlenirken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,24 olarak bültende yer aldı.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Zorlu mücadelede ilk golü Atalanta'nın kazanmasına 1,80'lik oran verildi. İlk golü Manchester United'ın atmasına 1,58'lik oran açıklanırken Gol olmaz oranı ise 17,00 ile bültende yer aldı.


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