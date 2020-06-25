Atalanta Lazio'yu 2-0'dan geri gelerek yendi

Serie A'nın 27. hafta mücadelesinde Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi.



Gewiss Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atalanta, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanarak haftanın en sansasyonel galibiyetine imza attı ve Juventus'un ardından 2. olan Lazio'ya büyük darbe vurmuş oldu.



Karşılaşmada Lazio de Roon'un 5. dakikada kendi kalesine attığı golle yenik duruma düşrü, 11. dakikada Milinkovic-Savic farkı ikiye çıkardı. Atalanta bu dakikadan sonra galibiyet için inanmaya başladı ve adeta golleri sıraladı. 38'de Gosens ile farkı bire indirip ilk yarıyı tamamlayan Atalanda 66'da Malinovskiy ile eşitliği sağladı, 80'de ise Palomino'nun golüyle iki farklı yenik durumda galibiyet elde etmeyi başardı.



Bu sonuçla Atalanta 54 puana yükselen Atalanta'nın yanı sıra Lazio 62 puanda kalarak zirve takibinde büyük yara aldı.



