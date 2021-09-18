Atalanta kazandı ama Merih Demiral korkuttu

Serie A'nın 5. haftasında Merih Demiral'ın takımı Atalanta, deplasmanda Salernitana'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atalanta kazandı ama Merih Demiral korkuttu
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18 Eylül 2021 23:43
İtalya Serie A'nın 5. hafta maçında Salernitana ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Arechi Stadı'nda oynanan maçı Atalanta 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci Atalanta gol için baskısını artırdı. Maçta dakikalar 75'i gösterdiğinde Duvan Zapata Ilicic'in asistiyle topu ağlara gönderdi ve galibiyeti elde etmeyi başardı.

Karşılaşmaya ilk 11'de çıkan Milli futbolcumuz Merih Demiral, Atalanta adına 45 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Atalanta 3 resmi maçın ardından galibiyete uzanarak 7 puana yükseldi. Salernitana ise henüz puanla tanışamadı ve ligin son sırasında kaldı.

Maçın 45. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından sarı kart gören Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın kaşı açıldı ve devre arasında oyundan çıktı.




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