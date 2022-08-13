İtalya Serie A'nın ilk haftasında Atalanta, deplasmanda Sampdoria ile karşı karşıya geldi.
Atalanta, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Rafael Toloi ve 90. dakikada Ademola Lookman kaydetti.
Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Atalanta, ilk haftada 3 puanı hanesine yazdırdı. Sampdoria lige puansız başladı.
Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Milan ile karşılaşacak. Sampdoria, Salernitana deplasmanına gidecek.
Atalanta, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Rafael Toloi ve 90. dakikada Ademola Lookman kaydetti.
Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Atalanta, ilk haftada 3 puanı hanesine yazdırdı. Sampdoria lige puansız başladı.
Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Milan ile karşılaşacak. Sampdoria, Salernitana deplasmanına gidecek.
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