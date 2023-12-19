Atalanta geri döndü 3 puanı kazandı

İtalya Serie A karşılaşmasında Atalanta evinde ağırladığı Salernitana'yı 4-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atalanta geri döndü 3 puanı kazandı
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19 Aralık 2023 00:42
Son güncelleme 19 Aralık 2023 00:43
İtalya Serie A 16. hafta karşılaşmasında Atalanta sahasında konuk ettiği Salernitana'yı geriden gelerek 4-1 mağlup etti.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Luis Muriel, 52. dakikada Mario Pasalic, 83 dakikada Charles De Ketelaere ve 89. dakikada Aleksei Miranchuk, Salernitana'nın golünü 10. dakikada Lorenzo Pirola kaydetti.

Atalanta aldığı bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltirken, Salernitana ise 8 puanla ligin son sırasında kaldı.

Atalanta bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Bologna'ya konuk olurken, Salernitana sahasında Milan'ı konuk edecek.

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