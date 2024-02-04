İtalya Serie A'nın 23. haftasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio karşı karşıya geldi.



Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Atalanta 3-1 kazanırken goller; 16. dakikada Mario Pasalic, 43. dakikada penaltıdan Charles De Ketalaere ve 76. dakikada yine Charles De Ketalaere'den geldi.



Konuk ekip Lazio'nun tek golü ise 84. dakikada penaltıdan Ciro Immobile'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Atalanta 39 puana yükselirken, Lazio 34 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Atalanta deplasmanda Genoa'ya konuk olurken, Lazio deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak.



