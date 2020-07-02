Atalanta emin adımlarla ilerliyor! Üst üste 7. zafer...

Serie A'nın 29. hafta maçında Atalanta ile Napoli karşılaştı.

Haber; Sporx.com
Atalanta emin adımlarla ilerliyor! Üst üste 7. zafer...
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02 Temmuz 2020 22:26
Serie A'nın 29. haftasında Atalanta ile Napoli, Atleti Azzurri d'Italia'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 47. dakikada Mario Pasalic ve 56. dakikada Robin Gosens'in golleriyle 2-0 kazandı.

Bu sonuçla beraber Atalanta puanını 60'a çıkardı ve 4. sırada yer aldı. Bergamo ekibi, böylelikle Serie A'daki üst üste 7. maçını kazandı.

Atalanta, Serie A'nın 30. haftasında, deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak.

GOLCÜ ATALANTA

Atalanta, 42 golle Serie A'da iç sahada en çok gol atan takım konumunda bulunurken, toplam 82 golle de açık ara ligin en iyisi konumunda yer alıyor. 

Maçı kaybeden Napoli ise, 45 puanla 6. sırada kaldı. Napoli böylelikle Serie A'da 5 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez yenildi.

Napoli, gelecek hafta sahasında Roma'yı ağırlayacak. Roma, Napoli'nin 3 puan önünde ve 1 sıra üstünde yer alıyor.



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