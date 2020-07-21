Atalanta duruldu; kazandı ama tek golle!

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Atalanta, evinde Bologna ile karşı karşıya geldi. Atleti Azzurri'de oynanan mücadeleyi Atalanta 1-0'lık skorla kazandı.



Atalanta'ya galibiyeti getiren gol, 63. dakikada Zapata'nın asistinde Luis Muriel'den geldi. Öte yandan Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, 36. dakikada itirazlarının ardından kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.



Hücum oyunu ile öne çıkan Atalanta, 20 Ocak'tan sonra ilk kez üst üste 2 maçta 1 gol attı.



Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Atalanda puanını da 74 yaptı ve 2. sıraya yükseldi. Bologna ise 5 maçlık kazanamama serisinin ardından 43 puanla 10. sırada kaldı.



Serie A'nın 36. haftasında Atalanta deplasmanda Milan ile karşılaşacakken, Bologna evinde Lecce'yi konuk edecek.



