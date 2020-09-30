Atalanta deplasmanda Lazio'yu dağıttı

Serie A 1. hafta maçında Atalanta, Lazio'yu 4-1 mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı.

Atalanta deplasmanda Lazio'yu dağıttı
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30 Eylül 2020 23:46
İtalya Serie A'nın 1. haftasında Lazio ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atalanta 4-1 kazanarak galibiyete uzandı.

Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında Gosens'in golüyle öne geçen Atalanta, 32. dakikada Hateboer ve 41. dakikada Gomez ile farkı 3'e çıkardı ve ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Lazio 57. dakikada Caicedo'nun golüyle umutlansa da Atalanta'nın gol fırtınası bitmedi. 61. dakikada Gomez farkı tekrar üçe çıkardı. Lazio kalan dakikalarda skoru eşitleme şansını yakalayamayınca Atalanta maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Lazio 3 puanda kalırken Atalanta 6 puana yükseldi ve tıpkı geçen sezon gibi zirve takipçisi olacağını gösterdi.



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