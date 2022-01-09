İtalya Ligi'nde Udinese ile Atalanta karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 6-2'lik skorla konuk ekip Atalanta oldu.



Atalanta'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Mario Pasalic, 22 ve 76. dakikada Luis Muriel, 43. dakikada Ruslan Malinovskyi, 89. dakikada Joakim Maehle, 90. dakikada Matteo Pessina kaydetti.



Udinese'nin golleri 59. dakikada Nahuel Molina ve 88. dakikada Beto'dan geldi.



Maça yedek başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmada süre almadı.



Ligde 11. deplasman maçında 9. kez kazanan ve hiç kaybetmeyen Atalanta puanını 41 yaptı. Udinese 20 puanda kaldı.



İtalya Ligi'nde gelecek hafta Udinese, Juventus'a konuk olacak. Atalanta, Inter'i ağırlayacak.





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