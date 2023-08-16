Atalanta De Ketelaere'ye transfer etti!

İtalya Serie A ekibi Atalanta, Milan forması giyen Charles De Ketelaere'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

, Fotoğraf; Twitter
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Atalanta De Ketelaere'ye transfer etti!
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16 Ağustos 2023 21:33
İtalya Serie A takımlarından Atalanta, Milan'da forma giyen Belçikalı futbolcu Charles De Ketelaere'yi satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Atalanta 22 yaşındaki oyuncu için 3 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. Belçikalı yıldızın satın alma opsiyonu ise 22 milyon euro olarak belirlitildi.

De Ketelaere, geçtiğimiz sezon Club Brugge'dan 35.5 milyon euro'ya Milan'a transfer oldu. Milano ekibiyle 40 maça çıkan genç futbolcu sadece 1 asist yapabildi. 


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