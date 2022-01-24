Atalanta'dan, 22 milyon euroluk transfer!

Atalanta, Sassuolo'da başarılı bir grafik çizen kanat oyuncusu Jeremie Boga'yı transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transfer edildiği belirtildi.



Ayrıca, oyuncu için sassuolo kulübüne 22 milyon euro bonservis ücreti ödendiği ifade edildi.



Jeremie Boga, bu sezon Sassuolo formasıyla çıktığı 12 maçta 2 asist yaptı.





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