Atalanta, Cicaldau için harekete geçiyor

Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, özellikle Marsilya maçındaki performansıyla beğeni toplarken, Rumen oyuncu Avrupa ekiplerini de harekete geçirdi.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Atalanta, Cicaldau için harekete geçiyor
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28 Kasım 2021 13:27
Romanya Ligi ekibi Craiova'dan 6.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Alexandru Cicaldau'ya Atalanta teklif yapmaya hazırlanıyor.

Marsilya maçına scout gönderen İtalyan ekibi, ilk golü atan ve ikinciyi hazırlayan Cicaldau'ya tam not verdi.

Atalanta'nın ocak ayında 24 yaşındaki orta saha için sarı-kırmızılılar ile masaya oturması bekleniyor.


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