Atalanta, Cicaldau için harekete geçiyor

Romanya Ligi ekibi Craiova'dan 6.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Alexandru Cicaldau'ya Atalanta teklif yapmaya hazırlanıyor.
Marsilya maçına scout gönderen İtalyan ekibi, ilk golü atan ve ikinciyi hazırlayan Cicaldau'ya tam not verdi.
Atalanta'nın ocak ayında 24 yaşındaki orta saha için sarı-kırmızılılar ile masaya oturması bekleniyor.
Marsilya maçına scout gönderen İtalyan ekibi, ilk golü atan ve ikinciyi hazırlayan Cicaldau'ya tam not verdi.
Atalanta'nın ocak ayında 24 yaşındaki orta saha için sarı-kırmızılılar ile masaya oturması bekleniyor.