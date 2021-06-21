Atalanta, Attila Szalai'yi çok beğendi!

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai, Atalanta'nın gündemine geldi.



CalcioWeb'de yer alan habere göre; EURO 2020'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken Attila Szalai, Atalanta gözlemcilerinin radarına takıldı. Atalanta gibi 3'lü savunma oynayan Macaristan'da savunmanın solunu kontrol eden Attila Szalai'nin bu sistemdeki performansı da İtalyan kulübünün ilgisini çeken bir diğer faktör oldu.



Szalai'nin Atalanta'yı etkileyen faktörler olarak genç olması, hem yerden hem havadan güçlü oynaması, hızının bir savunmacı için tatminkar olması sıralandı.



Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin de Szalai için onay verdiği kaydedildi.



FENERBAHÇE İLE TEMASA GEÇTİLER



Attila Szalai için 10 milyon euro civarında bir bütçe düşünüldüğü, Fenerbahçe ile de temasa geçildiği ve cevap beklendiği kaydedildi.



FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO'YA ALDI



Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de Apollon Limassol'dan 2 milyon euro bonservisle transfer edilen Attila Szalai, Macaristan formasıyla hem Portekiz hem de Fransa maçlarında forma giydi.



Macar yetenek, Süper Lig'de oynadığı 21 maçta da 3 gol attı.







