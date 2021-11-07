Atalanda deplasmanda 2 golle kazandı

İtalya Serie A'da Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya geldi. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atalanda deplasmanda 2 golle kazandı
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07 Kasım 2021 00:45
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Cagliari ile Atalanta karşı karşıya geldi. Atalanda sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Pasalic ve 43. dakikada Zapata kaydetti. Cagliari'ni tek golü ise Joao Pedro'dan 27. dakikada geldi.

Öte yandan Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Başarılı futbolcu, mücadelenin tamamında sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Atalanta, 22 puana yükseldi. Cagliari ise 6 puanda kaldı.

Serie A'da Atalanta bir sonraki hafta Spezia ile karşılaşacak. Cagliari ise Sassuolo ile kozlarını paylaşacak.


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