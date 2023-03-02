Ataköy'de dev şölen

İstanbul'da bugün başlayacak Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesinde Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve milli atletler Şilan Ayyıldız ile Ersu Şaşma basın mensuplarıyla bir araya geldi.Levent'teki Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Fatih Çintimar, "Atletizmin Avrupa'daki en büyük üç organizasyonundan birini yapacağız. Seneye de Avrupa Kros Şampiyonası'nı Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonlar 100 yıllık tarihimizde ilk kez aldığımız organizasyonlar. En yüksek sayıda basın mensubunun akredite olduğu bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Ülkemizden ve yurt dışından katılım gösteren basın mensuplarına teşekkür ediyorum. 60 ülkede canlı olarak yayımlanacak." diye konuştu.Bazı branşlarda yer alamayacaklarını söyleyen Çintimar, "Bütün branşlarda burada olmamız lazımdı ama depremle birlikte kendi şampiyonalarımızı yapamadık. O yüzden bazı branşlarda yer alamayacağız. Avrupa Şampiyonası'na 48 ülke katılıyor. Belarus, Rusya ve İsrail katılmıyor. İsrail'in bu kategoride sporcusu yok diye katılamadı. Diğer ülkeler de men edildiği için şampiyonada yer almayacak. Armand Duplantis aynı tarihlerde Amerika'da özel bir yarışmaya katılacağı için katılamayacak." dedi.Türk sporculardan beklentisine yönelik bir soruya Çintimar, "Yarışan 20 sporcumuzdan da final beklentimiz var. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır ve ülkemize gerekli mutluluğu yaşatacaklardır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Ataköy Atletizm Salonu'nun şampiyona için yenilendiğini söyleyen Çintimar, şampiyona için kendilerini destekleyen sponsorlara ve gönüllü çalışanlara da teşekkür etti.Çintimar, organizasyondan elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını belirterek, "Şu ana kadar bilet satışlarından 1 milyon 200 bin lira civarında gelir var. Bu atletizmde Türkiye şartlarında satılmış en iyi bilet rakamı. Her bilet için Avrupa Atletizm Federasyonunun 1 avro bağışı olacak. Her bilet için bir defne fidanı alacaktık. 10 ilimizde atletizme ait birer fidanlık yapacağız. Bunun için görüşmeler yaptık." şeklinde konuştu.Milli atlet Şilan Ayyıldız öncelikli hedefinin finale kalmak olduğunu vurgulayarak, "1500 metrede ülkemizi temsil edeceğim. Bunun için de çok hazırlandım. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. 6 Şubat'tan beri istemediğimiz olaylar yaşıyoruz, hepimiz çok sarsıldık. 2 yıldan beri çok çalıştık. Bu ev sahipliğini çok istedik. Çok çalıştık ve hazırız. Depremzedelerimiz için koşacağız. Onları unutmadık, unutmayacağız. Doğayı koru misyonuyla bu şampiyonada elçi sporcuyum. Kendimce bir hedefim var. En iyi derecemi koşmayı istiyorum. Türkiye rekoru da istiyorum. Öncelikli hedefim finale kalmak." ifadelerini kullandı.Sırıkla atlamada yarışacak Ersu Şaşma ise şunları kaydetti:"Duplantis gelmedi, bunu bir fırsat olarak görüyorum. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. En iyi derecemi yapıp altın madalyayı istiyorum. Yarışmaya çok hazırlandım. İlk yarışımda bir talihsizlik oldu, iyi geçiremedim. Avrupa Şampiyonası'ndaki yarışta kendimi daha iyi göstereceğim. Güzel bir madalyayla salonu kapatmak istiyorum. Depremde burada değildim, Almanya'daydım ama aklım hep buradaydı. Depremler motivasyonumu etkiledi. Burayı düşünmekten yarışlara adapte olamadım. Bu yarışta doğanın elçisi olarak yarışacağım ama depremzedelerimizin de elçileri olduğumuzu düşünüyorum. Buradaki başarıların onlar için güzel bir haber olacağına inanıyorum. Tüm takım arkadaşlarımla onlar için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Onlara güzel haberler vermek istiyoruz."Toplantıya katılan Medicana Sağlık İşleri Daire Başkanı Oğuzhan Cücü de "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılında yapılacak bu organizasyona sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Sporculara bu yarışlarda başarılar diliyoruz." dedi.Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Türkiye'den 20 sporcu madalya için sahneye çıkacak.