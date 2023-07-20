Atakey Patates halka arz ne zaman işlem görecek? Atakey Patates halka arz alınır mı?

Atakey Patates (ATAKP) halka arz olarak borsada işlem görmeye başlayacak şirketler arasına girdi. Halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak belirlenen şirketin halka arzı3 iş günü sürecek. ATAKP halka arz talep toplama işlemleri hangi tarihlerde yapılacak? ATAKP halka arz fiyatı ne kadar olacak? Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar hangi bankalardan taleplerini iletecek? İşte Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. (ATAKP) halka arzına dair tüm gelişmeler...ATAKP halka arzı sermaye artırımı ve ortak satış yöntemleriyle olacak. Yatırımcılara dağıtıacak toplam lot sayısı 28 milyon 224 bin olacak. Peki tüm lotların yatırımcılara dağıtılması ve katılım sayısına göre ATAKP halka arzında hesabıma kaç lot düşer?300.000 katılıma 75 Lot düşecek. Toplam lot değeri 2963 TL,500.000 katılıma 45 Lot düşecek. Toplam lot değeri 1778 TL,700.000 katılıma 32 Lot düşecek. Toplam lot değeri 1264 TL,900.000 katılıma 25 Lot düşecek. Toplam lot değeri 998 TL,1.000.000 katılıma 23 Lot düşecek. Toplam lot değeri 908 TL,1.100.000 katılıma 21 Lot düşecek. Toplam lot değeri 830 TL,1.200.000 katılıma 19 Lot düşecek. Toplam lot değeri 750 TL,1.400.000 katılıma 16 Lot düşecek. Toplam lot değeri 632 TL,1.600.000 katılıma 14 Lot düşecek. Toplam lot değeri 553 TL,1.800.000 katılıma 13 Lot düşecek. Toplam lot değeri 513 TL,2.000.000 katılıma 11 Lot düşecek. Toplam lot değeri 434 TL olacak.Atakey Patates halka arzın borsada ne zaman işlem göreceği açıklanmadı.Atakey Patates halka arz tarihi 19-20-21 Temmuz 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün oldu.Atakey Patates hissesi 39,50 TL'den halka arz olacak.Atakey Patates hissesinin sembolü "" olacak.Atakey Patates halka arzının büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak açıklandı.Atakey Patates'in halka arz açıklık oranı 20,3%'dir. Toplamda 22 milyon adet lot dağıtılacaktır.Atakey Patates şirketinin 1 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 100%'ü TAB Gıda'ya aittir. (Yukarıdaki Resim)Atakey Patates halka arzına İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek. Halka arza katılım sağlanabilecek diğer banka ve aracı kurumların listesi şu şekilde;A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.Acar Menkul Değerler A.Ş.Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Akbank A.Ş.ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Albaraka Türk Katılım BankasıAnadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolu Bank A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Denizbank A.Ş.Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.Fibabanka A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Halk Bankası A.Ş.ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Bankası A.Ş.InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odeabank A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.QNB Finansbank A.Ş.Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.TEB A.Ş.Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Vakıflar Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Bankası A.Ş.