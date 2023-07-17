Atakey Patates halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Atakey halka arz eşit mi, oransal mı, kaç lot verir, düşer?

Atakey Patates (ATAKP) halka arz olarak borsada işlem görmeye başlayacak şirketler arasına girdi. Halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak belirlenen şirketin halka arzı3 iş günü sürecek. ATAKP halka arz talep toplama işlemleri hangi tarihlerde yapılacak? ATAKP halka arz fiyatı ne kadar olacak? Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar hangi bankalardan taleplerini iletecek? İşte Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. (ATAKP) halka arzına dair tüm gelişmeler...Atakey Patates halka arz tarihi 19-20-21 Temmuz 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün oldu.Atakey Patates hissesi 39,50 TL'den halka arz olacak.Atakey Patates hissesinin sembolü "" olacak.Atakey Patates halka arzının büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak açıklandı.Atakey Patates'in halka arz açıklık oranı 20,3%'dir. Toplamda 22 milyon adet lot dağıtılacaktır.Atakey Patates şirketinin 1 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 100%'ü TAB Gıda'ya aittir. (Yukarıdaki Resim)Atakey Patates'in pay dağıtımı "Bireysele Eşit Dağıtım" yöntemiyle yapılacak.600 bin katılım olursa 38 lot (1500 TL)700 bin katılım olursa 33 lot (1300 TL)800 bin katılırım olursa 29 lot (1150 TL)1 milyon katılım olursa 23 lot (910 TL)1,4 milyon katılım olursa 17 lot (670 TL) düşecek.Atakey Patates halka arzına İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek. Halka arza katılım sağlanabilecek diğer banka ve aracı kurumların listesi şu şekilde;A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.Acar Menkul Değerler A.Ş.Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Akbank A.Ş.ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Albaraka Türk Katılım BankasıAnadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolu Bank A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Denizbank A.Ş.Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.Fibabanka A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Halk Bankası A.Ş.ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Bankası A.Ş.InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odeabank A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.QNB Finansbank A.Ş.Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.TEB A.Ş.Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Vakıflar Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Bankası A.Ş.