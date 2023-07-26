Atakey halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

Halka arza 1.737.365 yatırımcı katılmış, 1.665.576 yatırımcının talebi geçerli olmuştur.

Bu sonuçlara göre bireysel yatırımcılara 13-14 adet (513,5 TL) pay dağıtılacaktır.

Atakey Patates (ATAKP) halka arz olarak borsada işlem görmeye başlayacak şirketler arasına girdi. Halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak belirlenen şirketin halka arzı3 iş günü sürecek. ATAKP halka arz talep toplama işlemleri hangi tarihlerde yapılacak? ATAKP halka arz fiyatı ne kadar olacak? Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar hangi bankalardan taleplerini iletecek? İşte Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. (ATAKP) halka arzına dair tüm gelişmeler...ATAKP hisselerinin Temmuz ayının son haftası işlem görmeye başlaması bekleniyor. Halka arz sonuçlarının hafta sonu duyurulması, Borsa İstanbul'un 25-26 Temmuz tarihlerinde ATAKP paylarını borsaya kote ederek işlemlere açabilmesinin önünü açtı.KAP'a yapılan açıklamayla Atakey Patates Gıda #ATAKP'nin resmi halka arz sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre halka arzına 1.665.366 bireysel katılımcı katıldı.Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (" Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 19-20-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.Şirket'in 1 TL nominal değerli pay için 39,50 TL fiyat ile halka arz edilen, 28.224.000 TL nominal değerli paylarının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1.114.848.000 TL olarak gerçekleşmiştir.Halka arzda,Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 3,86 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 9,40 katı talep toplanmıştır.Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 4,97 katı talep toplanmıştır.Halka arz sonucunda, 1.665.366 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 1.665.576 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.Atakey Patates halka arz tarihi 19-20-21 Temmuz 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün oldu.Atakey Patates hissesi 39,50 TL'den halka arz olacak.Atakey Patates hissesinin sembolü "" olacak.Atakey Patates halka arzının büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak açıklandı.Atakey Patates'in halka arz açıklık oranı 20,3%'dir. Toplamda 22 milyon adet lot dağıtılacaktır.Atakey Patates şirketinin 1 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 100%'ü TAB Gıda'ya aittir. (Yukarıdaki Resim)Atakey Patates halka arzına İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek. Halka arza katılım sağlanabilecek diğer banka ve aracı kurumların listesi şu şekilde;A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.Acar Menkul Değerler A.Ş.Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Akbank A.Ş.ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Albaraka Türk Katılım BankasıAnadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolu Bank A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Denizbank A.Ş.Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.Fibabanka A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Halk Bankası A.Ş.ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Bankası A.Ş.InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odeabank A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.QNB Finansbank A.Ş.Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.TEB A.Ş.Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Vakıflar Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Bankası A.Ş.