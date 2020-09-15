Atakaş Hatayspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in ikinci haftasında 21 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına başladı.

Haber; AA
Atakaş Hatayspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
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15 Eylül 2020 19:04
Süper Lig'in ikinci haftasında 21 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve hava topu çalıştı.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de oynayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.



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