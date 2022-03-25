Atakaş Hatayspor'un rüyası: Avrupa kupaları!

Süper Lig'de mücadele eden Atakaş Hatayspor, 4 Nisan'da oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bugün başlıyor. Sezonun bitmesine 8 hafta kala Avrupa kupalarına katılma şansını hala devam ettiren Bordo-Beyazlılar Adana Demirspor maçını kazanmaları halinde bu yolda büyük bir adım atacaklar.



Hatay Söz gazetesinde yer alan habere göre; Her ne kadar yönetim ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan, "Hedefimiz sezonu ilk 10 içerisinde bitirmek" dese de taraftarların Atakaş Hatayspor'u Avrupa Kupalarında görme isteği bitmek tükenmek bilmiyor. Taraftarlar sezonu ilk 4'te bitirip takımlarını Avrupa Liglerinde görmek isteğini yeniliyor. Ancak Atakaş Hatayspor'un Avrupa kupalarına katılabilmesi için sezonu 4. Sırada bitirmesi gerekiyor.



BU SENE 4 TAKIM KATILACAK



Avrupa kupalarında bu sene Galatasaray'ın dışında puan getiren kulüp olmayınca Türkiye'nin Avrupa'ya göndereceği takım sayısı 5'ten 4'e düştü. 2022-2023 futbol sezonunda Türkiye'den 1 takım UEFA Şampiyonlar Liginde mücadele edebilecek. Diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek. 2023/24 sezonunda eleme turları itibarıyla UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcisi olmayacak.



ADANA DEMİRSPOR MAÇI BELİRLEYİCİ OLACAK



Türkiye'nin Avrupa Ligine göndereceği 4 takımı belirlemede son 8 hafta belirleyici olacak. İlk 10 hedefi ile son 8 haftaya giren Atakaş Hatayspor, Avrupa yolunda Alanyaspor, Adana Demirspor, ve Medipol Başakşehir'i geçmesi gerekiyor. Beşiktaş'ta Bordo-Beyazlıların Avrupa yolunda en büyük rakibi. Trabzonspor'un 70 puanla lider olduğu Süper Ligde, ikinci Konyaspor'un 55, üçüncü Fenerbahçe'nin 53,dördüncü Alanyaspor'un 49, beşince Adana Deamirspor'un 48, beşinci Medipol Başakşehir'in 47, altınca Hatayspor'un 47 ve yedinci Beşiktaş'ın 46 puanı bulunuyor. Bu hesaba göre Atakaş Hatayspor 4 Nisan'da konuk edeceği Avrupa iddiasını sürdürmek için Adana Demirspor'u mutlaka mağlup etmesi gerekiyor. Bir anlamda Adana Demirspor maçı belirleyici olacak.





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