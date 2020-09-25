Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Atakaş Hatayspor, cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek
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25 Eylül 2020 11:39
Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde oynadığı ilk 2 maçında gol yemeyen ve bir galibiyet bir beraberlikle 4 puanı bulunan Hatay temsilcisi, Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Sakat futbolcunun bulunmadığı bordo-beyazlı takımda, Kasımpaşa maçında kart cezalısı Ribeiro ve Sackey forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'deki ilk maçında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş, geçen hafta da deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı.



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