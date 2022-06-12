Atakaş Hatayspor'dan 'yolsuzluk' açıklaması

Atakaş Hatayspor'un Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aydın Toksöz, Aaron Boupendza'nın Katar kulübüne transferinde yolsuzluk yaptığı konusunda hakkında sosyal medyada çıkan söylentilere cevap verdi.Aaron Boudpendza'nın Katar Kulübüne yapılan transferinde yolsuzluk yaptığına dair özellikle sosyal medyada çıkan iddialara cevap veren Toksöz, "Süper ligde mücadele ettiğimizi unutulanlar var. FIFA'nın, UEFA'nın ve menajerlerin dahil olduğu bir transfer ortamında Aydın Toksöz'ün müdahil olabileceği ne nokta olabilir?" dedi.
Toksöz, Hatayspor'un artık Süper ligde mücadele ettiğini belirten Toksöz, "Transferleri de bir mahalle takımı gibi sana ne vereyim? diye pazarlık yapılarak yapılamaz. Boupendza'nın satışı daha önce kamuoyuna açıklanmıştı. Burada ne aydın Toksöz'ün nede yönetimimizdeki bir başkasın şahsen görüşüp bir şeyler alabileceği veya verebileceği bir durum yok. Bu söylentilere gerçekten üzülüyorum. Maalesef halen süper ligde mücadele ettiğimizi unutanlar var. Süper ligde Mücadele eden Atakaş Hatayspor'un transferden alacağı bonservis ücretini FİFA'nın, UEFA'nın, menajerler gibi tüm unsurların olduğu bir ortamda Aydın Toksöz'ün müdahil olabileceği ne nokta olabilir?" dedi.
HATAYSPOR'A 5 MİLYON EURO KAZANDIRDIK
Boupendza'nın transferi ile ilgili önce Rus takımı Krasnador ile anlaştıklarını hatırlatan Toksöz, "Biz Boudpenza'yı Rus takımına 8 milyon Euro'ya pazarlamıştık. Hatta kulüpler arasında imzalarda atılmıştı. Sonra maalesef futbolcunun isteği doğrultusunda bu transfer iptal oldu. O transferin ardından Katar kulübüne transfer oldu. Sonuçta Atakaş Hatayspor'a kazandırılan 5 milyon Euro var. Boupendze ya o sezonun sonunda bedelsiz olarak gidecekti. Yada biz Hatayspor'a 5 milyon Euro kazandıracaktık. Biz ikinci şıkkı tercih ettik ve transfer gerçekleşti." dedi.
ÖDEME GECİKİNCE KATAR'A GİTTİM
"Ödemelere gelince biz bonservis bedelinin ödemesini 2 taksit yaptık. Sanırım benim Katar'a gidişimi bazı arkadaşlar kendine konu edindi. Bu transferin ilk taksitini 9 Eylül'de alacaktık. Ancak Katar kulübü bu parayı zamanında ödemedi. Ödeme 1 ay gecikti. Ben iş adamıyım, yıllardır Orta Doğuya iş yapıyorum. Para gecikince, bende Katar'daki bağlantılarımı kullandım. Kadar Kulübü yönetimi ve Olimpiyat Komitesi başkanından randevu alarak ödemelerin kulübümüze gerçekleştirilmesi için Katar'a gittim."
HATAYSPOR'UN ALACAĞINI TAHSİL ETMEK İÇİN GİTTİM
"Olimpiyat Komitesi Başkanı'nı ziyaretimde, bana, 'Senin ne için geldiğini biliyorum. Muhtemelen şu anda para hesabınızda' dedi. Bunun üzerine yönetim kurulundaki arkadaşımız Önder Yardımcı'yı aradım. Paranın Kulübün hesabına girip girmediğini kontrol etmesini istedim. Önder bey baktı ve paranın hesaba girdiğini söyledi. Ben Hatayspor'un alacağını tahsil etmek için Katar'a gittim. Eğer bunu yaparak Hatayspor'a ihanet ettimse, ben bu ihaneti şeref kabul ederim." dedi.
BİR TAKSİT DAHA ALACAĞIMIZ VAR
Katar Kulübünden 1 taksit daha alacaklarının olduğunu belirten Toksöz, "Katar Kulübünden 1 Eylül 2022'de ödemeyi taahhüt ettiği bir taksit daha yani, 2.5 milyon Euro'luk bir alacağımız var. Oradaki ilişkilerimizi kullanarak, o parayı daha erken alabilmek umudu ile Katar'a bir kez daha gittim. Ancak bu süreçte o paranın Aralık ayı bütçesinde olmadığı ve transfer paralarının kulüplerin değil, Katar'daki Olimpiyat Komitesi tarafından ödendiğini öğrendik. Bunu da Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'na gölge düşmemesi adına bütün transferlerin garantisi Olimpiyat komitesi tarafından verilmiş." ifadelerini kullandı.
ABESLE İŞTİGAL
"Olimpiyat Komitesi Başkanı ile yaptığım görüşmeden bu paranın ödemesinin Aralık ayındaki bütçelerinde olmadığını belirterek ödemeyi yapmadı. Bunun üzerine yorum yapmak. Bunun üzerine adıma çamur atmak abesle iştigaldir. Her zaman olduğu gibi bugünde, yarın da hepimizin kendi menfaatlerimiz doğrultusunda asla bir çalışmamız olmamıştır olamaz da. Boupendza'nın transferi bazı arkadaşlarımızın herhalde hoşuna gidiyor. Ama biz 2.5 milyon Euro'luk alacağımızı daha tahsil etmedik. O para 1 Eylül 2022'de alacağız." diye konuştu.