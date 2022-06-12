Atakaş Hatayspor'dan 'yolsuzluk' açıklaması

Atakaş Hatayspor'un Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aydın Toksöz, Aaron Boupendza'nın Katar kulübüne transferinde yolsuzluk yaptığı konusunda hakkında sosyal medyada çıkan söylentilere cevap verdi.





Aaron Boudpendza'nın Katar Kulübüne yapılan transferinde yolsuzluk yaptığına dair özellikle sosyal medyada çıkan iddialara cevap veren Toksöz,dedi.Toksöz, Hatayspor'un artık Süper ligde mücadele ettiğini belirten Toksöz,dedi.Boupendza'nın transferi ile ilgili önce Rus takımı Krasnador ile anlaştıklarını hatırlatan Toksöz,dedi.Katar Kulübünden 1 taksit daha alacaklarının olduğunu belirten Toksöz,diye konuştu.