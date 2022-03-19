Atakaş Hatayspor'dan Traore'ye uzatma teklifi

Atakaş Hatayspor'da bu sezon sözleşmesi tamamlanan futbolcuların arasında yer alan Adama Traore'ye yeni sözleşme teklif edildi. Teklifi alan Traore düşünmek için süre istedi.



Adama Traore ile yollarına devam etmek istediklerini belirten Teknik Direktör Ömer Erdoğan, "Adama Traore sakatlanmadan önce opsiyon şansımız geçmişti. Adama'nın belli bir sayıya ulaştığında bu opsiyon geçerli oldu. Bu da Afrika Kupası'na giderken bu maç sayısına zaten ulaşamayacağımız belli olmuştu. Biz kendisine kulüp olarak devam etmek istediğimizi, yeni sezondan da birlikte olmak istediğimizi hem ben hem de yönetim kurulu başkanımız ve üyelerimiz kendisine iletti." dedi.



Erdoğan, "Adama da düşünmek istediğini söyledi. Sözleşmesi biten oyuncularımızdan sezon sonuna kadar faydalanmak istiyoruz. Devam etmek istediğimiz oyuncularımızla sözleşme uzatmak istiyoruz" dedi. (Hatay Söz Gazetesi)









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