Atakan Üner ilk 11'e doğru

Siyah-Beyazlılar'ın Altınordu'dan kadrosuna kattığı Atakan Üner, Beşiktaş'taki ilk maçında göz doldurdu. Antalyaspor'la oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayıp 61 dakika sahada kalan Atakan, oyunun 3. dakikasında attığı klas golle alkış topladı.

Haber; Akşam
Atakan Üner ilk 11'e doğru
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06 Eylül 2020 11:55
Beşiktaş'ın Altınordu'dan trasnfer ettiği Atakan Üner, Beşiktaş'taki ilk maçında performansıyla dikkat çekti. 

Önceki gün The Land of Legends Cup'ta Antalyaspor'la oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayıp 61 dakika sahada kalan Atakan, oyunun 3. dakikasında attığı klas golle alkış topladı. Takım arkadaşlarına da kısa sürede uyum sağladığı gözlenen genç futbolcunun başarılı görüntüsü, teknik ekibi sevindirdi. 

Atakan'ın, Süper Lig'de oynanacak karşılaşmalarda da kanat bölgesinde değerlendirilmesi bekleniyor.



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