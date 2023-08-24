Atakan Karazor'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray transfer haberleri: Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili gelen transfer sorusuna cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Atakan Karazor'dan Galatasaray açıklaması!
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24 Ağustos 2023 16:38
Stuttgart forması giyen orta saha oyuncusu Atakan Karazor, Bild'e açıklamalarda bulundu.

Karazor, Galatasaray ile ilgili gelen, "Yakın zamanda Galatasaray sizinle ilgilendi. Bunu hiç düşündünüz mü?" sorusuna, "Genel olarak konuşursak, oyuncuların teklifleri değerlendirmesinin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bu belli bir dereceye kadar normal. Ve tabii ki diğer kulüplerin ilgi göstermesi sizi onurlandırır. Ancak benim durumumda hiçbir şey somutlaşmadı çünkü Stuttgart'ta kalmak istediğim çok açıktı. Başka bir seçenek yoktu çünkü bu takımın bir parçası olmaya devam etmek istiyorum." cevabını verdi.

2019 yılından bu yana Stuttgart forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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