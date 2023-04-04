Atakan Çankaya: 'Kupa Ankaragücü'ne yakışır'

Atakan Çankaya, Trabzonspor'u mağlup ederek kupada yarı finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.



Atakan Çankaya, "Başkanımız bu takımı Avrupa'ya götürmek istiyor. Bunun en kısa yolu kupayı kazanmak. Ligde kötü durumdayız. Allah nasip ederse kupada gidebildiğimiz yere kadar gidip Ankaragücü camiasını kupayla taçlandıracağız." dedi.



Ayrıca, "İlk önce hedefimiz ligde kalmak. Ankaragücü, kalıcı bir Süper Lig takımı olmalı. Biz bunun için varız. Cumhuriyet'in 100. yılında kupa en çok Ankaragücü'ne yakışır. Biz Başkent takımıyız çünkü. Tribünler de geriye düşsek bile bize destek oldu, 1 tane kötü söz söylemediler. Onlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.





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