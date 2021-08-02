Ataberk, Galatasaray'ı bekliyor

Bursaspor'la yollarını ayıran Ataberk Dadakdeniz'in transferdeki planı belli oldu. Dadakdeniz'e 1. Lig'den teklif olsa da genç kaleci Galatasaray'ı bekliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
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Ataberk, Galatasaray'ı bekliyor
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02 Ağustos 2021 11:21
Fernando Muslera ve Fatih Öztürk'ün yanına bir kaleci daha transfer etmek isteyen Galatasaray, bir süre önce Bursaspor'dan ayrılan Ataberk Dadakdeniz ile temasa geçmişti.

TFF 1.Lig'den de bazı kulüplerin talip olduğu Ataberk'in Galatasaray'ı beklediği ve gelecek cevaba görev kariyerini şekillendireceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımda, Okan Kocuk, Muslera'dan sonra kaleyi devralması adına oynayarak tecrübelenmesi için Giresunspor'a kiralanmıştı.


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