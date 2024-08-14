Ataberk Dadakdeniz, Erzurumspor yolcusu

Antalyaspor'da hazırlık maçlarında gösterdiği performansla Teknik Direktör Alex de Souza'nın gözüne giremeyen Ataberk Dadakdeniz, yol ayrımına geldi.



Kenan Piric, Abdullah Yiğiter ve Doğukan Özkan ile birlikte 3 kalecinin yer aldığı Göztepe maçı kadrosuna alınmayan 25 yaşındaki eldiven, Erzurumspor FK forması giymeye hazırlanıyor. Mavi-Beyazlılarla her konuda anlaşmaya varılırken, transfer engelinin kaldırılmasının ardından imzaların atılması bekleniyor.



10 MAÇTA KALEYİ KORUDU



2021-2022 sezonunda Bursaspor'dan transfer edilen Ataberk Dadakdeniz, geride kalan 3 sezonda Kırmızı-Beyazlılarda düzenli forma şansı bulamadı. 10 kez Kırmızı-Beyazlıların kalesini koruyan genç eldiven, kalesinde 8 gol görürken, 4 kez de rakiplere geçit vermedi.



Geçen sezon Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda da 3 maçta görev alan Dadakdeniz, kalesinde 6 gol gördü. [Kaynak: Lider Gazete]





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