Ata Demirer: '50 mi? Ozan Tufan kork benden!'

Ata Demirer son görüntüsüyle gündeme geldi. Yeni filmi için çalışmalara başlayan Ata Demirer uyguladığı diyetle iddialara göre 50 kilo verdi. Yeni film çalışmaları için inzivaya çekilen Demirer, magazin basınında yer alan haberlere göre bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı.Bir dönem 140 kilo olan Ata Demirer, 50 kilo vererek eski görüntüsüne veda etti. Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tuttu.Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tuttu.Ünlü komedyen Ata Demirer, 50 kilo verdiği iddialarına kendine has şekilde yanıtladı. Ata Demirer, "50 mi? Kork benden Ozan Tufan haftaya sahadayım" yanıtıyla konuya esprili bir şekilde yaklaştı.