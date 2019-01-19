ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soruları cevapları açıklandı mı?

ATA AÖF final sınav sonuçlarını sorgulamak ve ATA AÖF ders geçme notlarını öğrenmek isteyenler haberimizden tüm detaylara ulaşabilir. AÖF final sınavları bu hafta gerçekleştirilecek. Peki sonuçlar hangi gün açıklanır? İşte Atatürk Üniversitesi'nden AÖF final sonuçları için açıklama...19 - 20 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak olan Ara Sınav için giriş belgeleri yayınlanmıştır.Değerli öğrencilerimiz;Sınav anında mağduriyet yaşamamanız için sınava girerken yanınızda:1. Sınav Giriş Belgesi,2. Nüfus Cüzdanı ya da Pasaportbulundurmanız gerekmektedir.Sürücü belgesi, meslek kimlik kartı vb. kimlik kartlarıyla sınava giremezsiniz.Açıköğretim Fakültesi olarak sınavınızda başarılar diliyoruz.Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından öğrenebilirler.ATA-AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, daha önce soru cevaplara göre afaki puan hesaplaması yapan ve açıklanan sonuçlarda yanlışlık olduğunu düşünen adaylar, itiraz için müracaatta bulunabilecek.Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yapılabilecek. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırıldıktan sonra ilgili öğrenciye bildirilecek.Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve cevap kağıdı öğrenciye verilmeyecek.Fakültemizde bir eğitim – öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır. Sınavlar ülke genelinde 81 ilde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurtdışında Azerbaycan'da sınav yapılmaktadır.(1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, BDS uygulanır. BDS, öğrencinin başarı durumunun, birlikte ders aldığı diğer öğrencilerle beraber belirlendiği sistemdir. Bu değerlendirmede; dersi alan tüm öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl son sınavlarında aldıkları puanların istatiksel sonuçlarını dikkate alır.(2) Başarı notları hesaplanırken DKL altındaki puanlar değerlendirmeye alınmaz. DKL'nin maksimum değeri 100 üzerinden 25 (yirmibeş)'dir. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı ilgili dersten devam alan öğrenci sayısının % 30'unu aşamaz.(3) Başarı notlarının hesaplanmasında AL değeri 30 (otuz)'dur. Ham başarı puanları AL'nin altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak FF notu ile değerlendirilir. AL ve DKL arasında kalan puanlar diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır.(4)Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatiksel dağılımına yansıtılmaz.(5)Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun yeniden değerlendirmesine karar verebilir.2017 ATA AÖF Güz Dönemi Ara Sınavlar (Vize) Sınava Giriş Belgesi'ni ve nüfus cüzdanını yanında bulundurmayan öğrenciler sınavlara giremezler. Öğrenciler; Sınav Giriş Belgesi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (Nüfus Cüzdanı,Sürücü Belgesi, Pasaport veya bunlara eşdeğer kimlik belgesi) sınava girerken yanlarında bulundurmalıdırlar. Sınav Giriş Belgesi'ni https://obs.atauni.edu.tr/auth adresinden alabilirsiniz.Sınava cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; cep bilgisayarı, müsvedde k,ğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır. Sınav düzenine aykırı davranışlar gösteren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Konuyla ilgili tutanak tutularak, yapılacak soruşturma sonucuna göre öğrenci ile ilgili bir karara varılır. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin isimleri Bireysel Sınav İptal Tutanağı'na yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır. Fakültemize konu ile ilgili bir dilekçe ile başvurduğunuz takdirde gerekli işlemler yürütülür ve Sınav Komisyonu durumunuzu karara bağlar.